المغامر المصري عمر حجازي بصدد تحقيق رقم قياسي عالمي جديد للدخول بموسوعة جينيس لتسلق الجبال

الفجر الرياضي
عمر حجازي
عمر حجازي

وقع الاختيار على المغامر المصرى عمر حجازي من قبل السفارة الأمريكية للمشاركة في البرنامج والذي تنظمه الحكومة الأمريكية بالشراكة مع جامعه تينيسي، لما لديه من خبرات ونجاحات كبيرة في مجال الرياضة على مستوى متحدى الأعاقة في مصر، حيث يستعد المغامر المصري لتمثيل مصر وتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس  وستقام بولاية شيكاغو يوم الجمعة 3 مايو بالتعاون مع برنامج التوجيه الرياضى العالمي Global sports mentoring  program. 

المغامر المصري عمر حجازي بصدد تحقيق رقم قياسي عالمي جديد

ويسعي عمر حجازي لتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس لتسلق الجبال حيث سيقوم بالتسلق اكثر من ١٠٠ مترات في الساعة لكسر الرقم القياسي وتحقيق نجاح جديد يضاف لسلسلة نجاحاته، بعدما استطاع السباح المصري دخول التاريخ كأول ذوي اعاقه يعبر خليج العقبة سباحه بساق واحده،  و بعد ان حققً رقمين قياسيين عالميين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أطول مسافة سباحة بنفس واحد بواقع 48.56 متر، وأطول مسافة سباحة بنفس واحد باستخدام الزعانف بواقع7.76 متر – كلاهما عن تصنيفات البتر الأحادي فوق الركبة.

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واعرب عمر عن سعاته بهذه الفرصة والتحدي والذي يهدف من خلاله الدعوه للسلام في جميع انحاء العالم وتوصيل رسالته ان من خلال الرياضه يمكن ادراك قيمه الانسان ايا كان عرقه أو لونه سواء من متحدى الأعاقة أو من الاسوياء بدنيا فابالأنسانية تحيا المجتمعات.

و يهدف البرنامج إلى استخدام الرياضه والابطال الرياضيين في الدعوه لمجتمع وعالم يجمعه السلام وتقبل الاخر وزيادة الوصول إلى الرياضة والفرص للأشخاص متحدى الإعاقة تحت مظلة الدبلوماسية الرياضية لوزارة الخارجية الأمريكية، ويبرز برنامج التوجيه الرياضي العالمي (GSMP) باعتباره ركيزة أساسية للتطوير المهني للوزارة لتعزيز الاندماج الاجتماعي، كما يشجع على العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين المديرين التنفيذيين الرياضيين الأمريكيين والقادة الدوليين في قطاع الرياضة والتي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

عمر حجازي السفارة الامريكية مصر موسوعة جيينس جامعة تينيسي

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