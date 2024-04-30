تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات وعرب سات لمتابعة أروع الأغاني

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات وعرب سات لمتابعة أروع

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات التي تذيع العديد من الأعمال الغنائية المقدمة للأطفال الصغيرة ومن أهم تلك الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال العربية هي أغاني البيبي كما تقدم القناة الفضائية المجانية أفضل الأغاني التي تعلم الأطفال وتسلي وتفرح قلوبهم لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم اليوم التردد الحالي لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات وعرب سات لذلك إليكم جميع التفاصيل في مقال اليوم.

حدثها اليوم وشاهدوا قناة طيور الجنة بيبي



وضحت قناة طيور الجنة بيبي بأن يمكن تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

الضغط على القائمة من الريموت ثم بعد ذلك الضغط على زر البحث اليدوي ثم إضافة تردد جديد من قائمة الترددات.

بعد ذلك عليك القيام بكتابة تردد قناة طيور الجنة بيبي.

ثم بعد ذلك كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب عمودي أو أفقي.

ثم البحث عن قناة طيور الجنة بيبي وسوف تنزل القناة الفضائية المجانية ويمكن مشاهدة تلك الأغاني والأناشيد الجديدة والحصرية للأطفال.

يمكن متابعة جميع الأغاني لأنها تقدم القناة الفضائية فترات أعادة لجميع الأغاني والأناشيد التي تعرضها على كل يوم.



تردد قناة طيور الجنة بيبي على قمر نايل سات



القمر الصناعي: النايل سات.ت

أما تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب: أفقي.

أما معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أضبط تردد قناة طيور الجنة على قمر عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

أما معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: ¾.