تداول 18 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

قالت هيئة مواني البحر الأحمر إن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة و616 شاحنة و180 سيارة.

وأفاد المركز الإعلامي للهيئة بأن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع و387 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع و229 شاحنة و40 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال ثلاث سفن، هي: (الرياض، الحرية1، أمل)، كما تم تداول 4050 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، هي: (كوين نفرتيتى، وسينا، بريدج، آور).

كما شهد ميناء بور توفيق مغادرة سفينة على متنها 10000 طن دقيق تصدير إلى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانئها.