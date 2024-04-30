تموين الإسكندرية: توريد 9396 طن قمح إلى الصوامع والشون بالمحافظة

الاقتصاد
بوابة الفجر


انطلق موسم توريد الأقماح المحلية بمحافظة الإسكندرية، والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس، بصوامع وبناكر المحافظة، التي أنهت جميع التجهيزات لاستقبال القمح المحلي.

وأعلنت مديرية التموين بالإسكندرية أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجار والمزارعين على اللجان المشكلة والمنوطة بعمليات الفحص والاستلام، حيث بلغت كميات التوريد مع بداية موسم التوريد ما يزيد على 9395 طنا.

وكلف المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية رئيس غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية كل من جمال عمار وكيل المديرية وأماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب أعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام.

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