تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن بينما غادرته 11 سفينة ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة والتي تم التداول عليها بالميناء وصل 34 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء أن 3 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهة إلى صوامع بنى سويف والقليوبية وكوم أبو راضي.

بينما بلغت حركة الشاحنات دخول وخروج6309 شاحنات.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 50 ألفا و847 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 179 ألفا و936 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع بلغت 29 ألفا و144 طنا فيما بلغت حركة الواردات 59 ألفا و903 أطنان.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد تويتر الآن..بث مباشر مباراة ريال مدريد x بايرن ميونخ دون تقطيع

تويتر الآن بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

عاجل... مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لايف دون توقف بث مباشر بايرن اليوم في نصف نهائي 4k

شاهد مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد بث مباشر مجانا .. مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024

يلا كورة لايف جاري الآن .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

جاري الآن: شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × ريال مدريد Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد و الهلال اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

شاهد مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر مجانا .. مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024