تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن بينما غادرته 11 سفينة ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة والتي تم التداول عليها بالميناء وصل 34 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء أن 3 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهة إلى صوامع بنى سويف والقليوبية وكوم أبو راضي.

بينما بلغت حركة الشاحنات دخول وخروج6309 شاحنات.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 50 ألفا و847 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 179 ألفا و936 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع بلغت 29 ألفا و144 طنا فيما بلغت حركة الواردات 59 ألفا و903 أطنان.