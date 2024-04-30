تقديرا لجهوده في تطوير الرياضة.. نقابة المهن الرياضية تطلق اسم محمود حسين علي دورة تخريج المدربين والإداريين

الفجر الرياضي
الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

أطلقت نقابة المهن الرياضية اسم محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب علي حفل تخرج دارسي الدورة الأساسية للمدربين والإداريين رقم 521 التي أقامتها النقابة في محافظة بورسعيد، وذلك تقديرا لجهوده الكبيرة واسهاماته في تطوير الرياضة المصرية والعمل علي حل مشكلات الشباب في إطار الدور التشريعي والرقابي للجنة.

نقابة المهن الرياضية تطلق اسم محمود حسين علي دورة تخريج المدربين والإداريين 

وعلى هامش الحفل أقيم صالون ثقافي بعنوان (مساهمة التشريعات في تطوير الرياضة المصرية) بقاعة المدينة الشبابية ببورسعيد بحضور النائب محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب والاستاذ الدكتور فتحى ندا رئيس نقابة المهن الرياضية وجمال محمد علي ومحمد توما رئيس النقابة ببورسعيد.

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وحرص الدكتور فتحي ندا، رئيس نقابة المهن الرياضية، وكابتن محمد توما نقيب نقابة بورسعيد  واعضاء نقابة المهن الرياضية،علي  توجيه الشكر محمود حسين علي جهوده الكبيرة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب والرياضيين.

من جانبه وجه محمود حسين، الشكر لنقابة المهن الرياضية علي مبادرتهم باطلاق اسمه علي الدورة التدريبية رقم 521، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على ترك بصمة لها في الرياضة المصرية، حيث انتهت من تعديلات  قانون الرياضة والتي يتتيح معالجة المشكلات الواضحة في المجال الرياضي ومن أهمها معوقات الاستثمار.
وكشف إجراء اللجنة  حوار مجتمعي شمل كل المعنيين بالرياضة المصرية وكذلك التواصل مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وتم مناقشتهم في تعديلات القانون لدعم وتطوير الرياضة لافتا إلي أن اللجنة حريص علي ظهور القانون للنور قريبا.

محمود حسين فتحي ندا المهن الرياضية جمال محمد علي محمد توما

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