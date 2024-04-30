النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان

الاقتصاد
بوابة الفجر

وافق صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان، وسط مناقشات للحصول على قرض جديد.

 

ويعد هذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار توصل إليه الجانبان الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية.

 

وجاءت الموافقة بعد يوم من مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" برنامج قرض جديد مع مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

 

وأشار وزير المالية الباكستاني "محمد أورنجزيب" إلى أن بلاده يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو المقبل.

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