تراجع الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية للمرة الأولى خلال خمسة أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

انخفض الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية في مارس الماضي، للمرة الأولى خلال خمسة أشهر، وذلك على خلفية انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية.

 

وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 2.1% على أساس شهري في الشهر الماضي، وهو أول انخفاض منذ أكتوبر 2023.

 

وأوضحت، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الإنتاج الصناعي بالمقارنة مع العام السابق ارتفع بنسبة 0.2% في مارس، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.6% على أساس شهري، منتعشة من انخفاض بنسبة 3% قبل شهر، وذلك بفضل نمو مبيعات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمركبات.

 

وأشارت البيانات إلى أن الاستثمار في المرافق انخفض بنسبة 6.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير، كما انخفض الاستثمار في البناء بنسبة 8.7% على أساس شهري.

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