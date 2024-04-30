ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي 22.13 مليار دولار في مارس



أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، الثلاثاء، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك ارتفع بمقدار 22.13 مليار دولار في مارس/ آذار مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.628 تريليون ريال، نحو 434.08 مليار دولار، من 1.545 تريليون ريال، نحو 411.95 مليار دولار، في فبراير/ شباط.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي في شهر مارس/ آذار 2024 فقد ارتفع إجمالي الموجودات إلى 4.97 تريليون ريال، في مارس/ آذار مقابل 4.88 تريليون ريال، في شهر فبراير/ شباط السابق عليه، بنسبة نمو 1.8%.

وبلغت قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة 550.7 مليار ريال، مقابل 546.8 مليار ريال، فني شهر فبراير/ شباط الماضي، فيما بلغت قيمة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 2.59 تريليون ريال، مقابل 2.57 تريليون ريال، في شهر فبراير/ شباط.

وتراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، بنسبة 1.5 %، إلى 1013.7 مليار ريال، بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

وبلغت قيمة الودائع لدى البنوك في الخارج بنهاية مارس/ آذار 2023 نحو 404.57 مليار ريال، مقابل 337.61 مليار ريال، في مارس/ آذار 2023 بنسبة نمو سنوية 19.8%.