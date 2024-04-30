ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي 22.13 مليار دولار في مارس

الاقتصاد
بوابة الفجر


أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، الثلاثاء، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك ارتفع بمقدار 22.13 مليار دولار في مارس/ آذار مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.628 تريليون ريال، نحو 434.08 مليار دولار، من 1.545 تريليون ريال، نحو 411.95 مليار دولار، في فبراير/ شباط.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي في شهر مارس/ آذار 2024 فقد ارتفع إجمالي الموجودات إلى 4.97 تريليون ريال، في مارس/ آذار مقابل 4.88 تريليون ريال، في شهر فبراير/ شباط السابق عليه، بنسبة نمو 1.8%.

وبلغت قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة 550.7 مليار ريال، مقابل 546.8 مليار ريال، فني شهر فبراير/ شباط الماضي، فيما بلغت قيمة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 2.59 تريليون ريال، مقابل 2.57 تريليون ريال، في شهر فبراير/ شباط.

وتراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، بنسبة 1.5 %، إلى 1013.7 مليار ريال، بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

وبلغت قيمة الودائع لدى البنوك في الخارج بنهاية مارس/ آذار 2023 نحو 404.57 مليار ريال، مقابل 337.61 مليار ريال، في مارس/ آذار 2023 بنسبة نمو سنوية 19.8%.

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