طريقة عمل المدلعة ..خليها طرية وبتبظ كريمة ودلعي عيلتك

طريقة عمل المدلعة علي اصولها، إعداد المدلعة في المنزل يمكن أن يكون تجربة ممتعة ولذيذة، فهي حلوى لها شعبية كبيرة وهناك العديد من الطرق، لتحضيرها بنفس الطعم اللذيذ كالتي تشتريها من المحلات، يمكن تحضير المدلعة الجاهزة في المنزل، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، واليكم الخطوات لتحضير هذه الحلوى الشهية في راحة منزلك، يمكنكم تحضير المدلعة الجاهزة في المنزل بنفس الطعم اللذيذ، كما في المحلات جربوا معنا طريقة تحضير المدلعة في المنزل.

طريقة عمل المدلعة علي اصولها



في عالم الحلويات، تأتي المدلعة على رأس القائمة كواحدة من أكثر الأصناف شهرة وطلبا، فهي ليست مجرد حلوى، بل هي تجربة لذيذة تأخذك في رحلة من النكهات والمتعة، ورغم توفرها في المحلات، يمكنك تحضير المدلعة بنفس الطريقة في منزلك، وتتيح لك هذه الخطوة فرصة لتخصيص المكونات وتجربة مذاقك الخاص، تطلب تجهيزات متعددة، فهي تجمع بين عدة أصناف من الحلويات مثل الكنافة والبسبوسة، لتحضير هذه الحلوى الشهية، ستحتاج إلى جمع المواد التالية:



مكونات المدلعة المنزلية



– كوب حليب.

– كوب سكر.

– كوب شيكولاتة مبشورة.

– نصف كوب سمن مذاب.

– كوبين ماء ساخن.

– كيس كريم شانتيه جاهز.

– صوص كراميل جاهز.

– ملعقتان سكر بودرة.

– نصف ليمونة.

– ربع كوب زيت.

– نصف كيلو من البسبوسة ونصف كيلو من الكنافة.

– صوص شيكولاتة جاهز للتزيين.

لإعداد المدلعة في المنزل



نبدأ بتقطيع الكنافة إلى قطع أصغر وإضافة السمن والسكر وخلطهم معها جيدا.

بعد ذلك، نفرد الكنافة في الصينية ونضغط عليها جيدًا قبل وضعها في الفرن لمدة ربع ساعة.

عندما تخرج من الفرن، نسقيها بالشراب ونتركها جانبا.

نقوم بتحضير البسبوسة في الوقت نفسه، حيث نخلطها مع الحليب والماء الدافئ ونقلبهم جيدا قبل وضعها في الفرن.

بعد التسوية، نسقي البسبوسة بالشراب أيضا.

نعود للكنافة ونضيف طبقة من الكريم شانتيه والكراميل، ثم طبقة من البسبوسة بعد تسويتها.

يمكننا أيضا ترك الكنافة في نفس الصينية وزينتها بالمواد المذكورة، مع التزيين الأخير بصوص الشيكولاتة.