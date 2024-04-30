طريقة عمل المدلعة ..خليها طرية وبتبظ كريمة ودلعي عيلتك

طريقة عمل المدلعة..خليها طرية وبتبظ كريمة ودلعي عيلتك

منوعات
بوابة الفجر

طريقة عمل المدلعة علي اصولها، إعداد المدلعة في المنزل يمكن أن يكون تجربة ممتعة ولذيذة، فهي حلوى لها شعبية كبيرة وهناك العديد من الطرق، لتحضيرها بنفس الطعم اللذيذ كالتي تشتريها من المحلات، يمكن تحضير المدلعة الجاهزة في المنزل، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، واليكم الخطوات لتحضير هذه الحلوى الشهية في راحة منزلك، يمكنكم تحضير المدلعة الجاهزة في المنزل بنفس الطعم اللذيذ، كما في المحلات جربوا معنا طريقة تحضير المدلعة في المنزل.

طريقة عمل المدلعة علي اصولها


في عالم الحلويات، تأتي المدلعة على رأس القائمة كواحدة من أكثر الأصناف شهرة وطلبا، فهي ليست مجرد حلوى، بل هي تجربة لذيذة تأخذك في رحلة من النكهات والمتعة، ورغم توفرها في المحلات، يمكنك تحضير المدلعة بنفس الطريقة في منزلك، وتتيح لك هذه الخطوة فرصة لتخصيص المكونات وتجربة مذاقك الخاص، تطلب تجهيزات متعددة، فهي تجمع بين عدة أصناف من الحلويات مثل الكنافة والبسبوسة، لتحضير هذه الحلوى الشهية، ستحتاج إلى جمع المواد التالية:


مكونات المدلعة المنزلية


– كوب حليب.
– كوب سكر.
– كوب شيكولاتة مبشورة.
– نصف كوب سمن مذاب.
– كوبين ماء ساخن.
– كيس كريم شانتيه جاهز.
– صوص كراميل جاهز.
– ملعقتان سكر بودرة.
– نصف ليمونة.
– ربع كوب زيت.
– نصف كيلو من البسبوسة ونصف كيلو من الكنافة.
– صوص شيكولاتة جاهز للتزيين.

لإعداد المدلعة في المنزل


نبدأ بتقطيع الكنافة إلى قطع أصغر وإضافة السمن والسكر وخلطهم معها جيدا.
بعد ذلك، نفرد الكنافة في الصينية ونضغط عليها جيدًا قبل وضعها في الفرن لمدة ربع ساعة.
عندما تخرج من الفرن، نسقيها بالشراب ونتركها جانبا.
نقوم بتحضير البسبوسة في الوقت نفسه، حيث نخلطها مع الحليب والماء الدافئ ونقلبهم جيدا قبل وضعها في الفرن.
بعد التسوية، نسقي البسبوسة بالشراب أيضا.
نعود للكنافة ونضيف طبقة من الكريم شانتيه والكراميل، ثم طبقة من البسبوسة بعد تسويتها.
يمكننا أيضا ترك الكنافة في نفس الصينية وزينتها بالمواد المذكورة، مع التزيين الأخير بصوص الشيكولاتة.

المدلعة طريقة عمل المدلعة خليها طرية وبتبظ كريمة ودلعي عيلتك طريقة المدلعة حلوة الندلعة
ads
ads

الأكثر قراءة

شاهد تويتر الآن..بث مباشر مباراة ريال مدريد x بايرن ميونخ دون تقطيع

تويتر الآن بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

عاجل... مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لايف دون توقف بث مباشر بايرن اليوم في نصف نهائي 4k

شاهد مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد بث مباشر مجانا .. مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024

يلا كورة لايف جاري الآن .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

جاري الآن: شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة بايرن ميونخ × ريال مدريد Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد و الهلال اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

شاهد مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر مجانا .. مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024