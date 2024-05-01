استطلاع يكشف التنافس المحموم بين بايدن وترامب على الرئاسة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفوق بفارق ضئيل على دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

يأتي الكشف ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس السابق ترامب اتهامات أمام القضاء بتزوير سجلات أعمال.

وقال نحو 40% من الناخبين، المسجلين في الاستطلاع، الذي استمر يومين، واختتم الثلاثاء، إنهم سيصوتون لصالح بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أجريت الانتخابات اليوم.

في المقابل، صوّت 39% من المشاركين في استطلاع الرأي لاختيار الرئيس السابق ترامب مرشح الحزب الجمهوري رئيسًا جديدًا للبلاد.

وكان بايدن يتقدم على ترامب بأربع نقاط في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 4 إلى 8 أبريل الماضي.

الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية في أمريكا
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