لأول مرة.. صاروخ كوري شمالي في خاركيف الأوكرانية (ما القصة؟)

في سابقة هي الأولى من نوعها، سقط حطام صاروخ باليستي كوري شمالي من طراز «هواسونغ - 11»، في قلب خاركيف الأوكرانية في 2 يناير الماضي، حسب ما كشف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة للجنة في تقرير لمجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن التقرير، مساء الاثنين الماضي، أن «الحطام الذي تم انتشاله من صاروخ سقط على خاركيف في الثاني من يناير 2024»، وهو ما يمثل انتهاكًا لحظر الأسلحة المفروض على بيونغ يانغ.

وذكر التقرير المؤرخ في 25 أبريل الماضي أن «المعلومات المتعلقة بالمسار الذي قدمته السلطات الأوكرانية تشير إلى أن الصاروخ أطلق من داخل أراضي الاتحاد الروسي ومن المحتمل أن يدل ذلك على أن مواطنين من الاتحاد الروسي قد اشتروه».