في أول تنازل من نوعه.. جامعة أمريكية تعقد اتفاقًا مع حراك مؤيد لفلسطين

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت جامعة "براون"، الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة من طلابها مناهِضة للحرب على غزة، في أول اتفاق من نوعه بين جامعة أمريكية مرموقة والحراك الطلابي الداعم للفلسطينيين.

وينص الاتفاق على أن يزيل الطلاب المحتجّون مخيّمهم من الحرم الجامعي، مقابل وعد بأن تعيد الجامعة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل.

وقالت كريستينا باكسون، رئيسة الجامعة الواقعة في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند، إن الطلاب المحتجّين وافقوا على إنهاء احتجاجهم وتفكيك مخيمهم بحلول الساعة 17،00 بالتوقيت المحلّي من عصر الثلاثاء.

وأوضحت في بيان أن الطلاب وافقوا أيضًا على "أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن القيام بأي أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون".

وأضاف البيان أنه في المقابل "ستتمّ دعوة 5 طلاب للقاء 5 أعضاء من مؤسّسة جامعة براون في مايو لتقديم حججهم بشأن سحب استثمارات براون من شركات تسهّل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة".

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