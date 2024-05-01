استثمارات بنوك الإمارات تسجل أعلى مستوي فى تاريخها بـ 650 مليار درهم

الاقتصاد
بوابة الفجر

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات حاجز 650 مليار درهم نهاية فبراير، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

 

وأظهرت الإحصائيات التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) ارتفاع استثمارات البنوك على أساس سنوي بنسبة 20.6 في المائة، لتصل إلى 652.7 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 541.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 111.3 مليار درهم خلال 12 شهرًا.

 

وأشارت إلى أن استثمارات البنوك على أساس شهري زادت بنسبة 2 في المائة مقابل 640.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة تعادل 12.6 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 2.9 في المائة أو ما يعادل 18.3 مليار درهم مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم  نهاية العام الماضي.

 

وذكرت أن استثمارات البنوك في الأسهم وصلت إلى 15.8 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 31.7 في المائة مقابل 12 مليار درهم في فبراير 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.25 في المائة مقارنة بنحو 16 مليار درهم في يناير 2024، فيما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49.3 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي.

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