أسعار الذهب في مصر اليوم.. تحديثات وتوجهات للمستثمرين

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة بعد انخفاضها أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3520 جنيهًا، في حين سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3080 جنيهًا.

وبالنسبة للذهب عيار 18، فقد بلغ سعره نحو 2640 جنيهًا.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل نحو 24640 جنيهًا.

فيما يتعلق بالأسعار العالمية، سجلت أوقية الذهب سعرًا يبلغ نحو 2297 دولارًا.

وبالنسبة لأسعار السبائك، فقد سجلت السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3520 جنيهًا دون مصنعية، في حين سجلت السبيكة وزن 2.5 جرام نحو 8800 جنيه، ووزن 5 جرامات سجل نحو 17600 جنيه، ووزن 10 جرامات سجل نحو 35200 جنيه، ووزن 20 جرامًا سجل نحو 70400 جنيه، ووزن 31.1 جرام (أوقية الذهب) سجل نحو 109472 جنيهًا، ووزن 50 جرامًا سجل نحو 176000 جنيه، ووزن 100 جرام سجل نحو 352000 جنيه.

تختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر، حيث تتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف حسب عيار الذهب والمحلات والمناطق.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، يتم إضافة 100 جنيه إلى سعر جرام الذهب المعلن. قيمة المصنعية تختلف من تاجر لآخر وتتراوح بين 100 و150 جنيهًا.