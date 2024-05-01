تردد قناة وناسة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

أفضل قنوات الأطفال التي تدخل السرور والمرح عليهم قناة وناسة، اضبطها الآن على تردد قناة وناسة الجديد 2024، واجعل أطفالك يستمتعون في أوقات فراغهم مع أجمل ما تقدمه القناة من برامج وفقرات وأغاني، حيث تقدم القناة مجموع كبيرة من الفقرات تجمع فيها بين المرح والإفادة للأطفال، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية، وطريقة ضبط القناة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024



اضبط قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات، حيث تتوفر القناة على القمر بصورة مجانبة وبجودة عالية HD، وذلك من خلال التردد التالي:



القمر: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد وناسة نايل سات

كما أن القناة تتوافر على القمر الصناعي النايل سات بصورة مجانية تماما، والتي يمكنك ضبطها من خلال التردد التالي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.





طريقة ضبط تردد وناسة



يمكنك مشاهدة قناة وناسة كيدز على التلفاز بإضافة أحد الترددات التالية على جهاز الاستقبال، حيث يمكنك ذلك باتباع الخطوات التالية:



اضغط على زر القائمة في جهاز الريموت.

اضغط على “إدارة القنوات”.

اختر “إضافة قناة جديدة”.

ومن ثم قم بالضغط على “البحث اليدوي”.

أدخل التردد الصحيح للقناة كما مبين أعلاه، فقم بإدخال (التردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ) كل في أماكنه المحددة له.

تأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح، ثم اضغط على زر “البحث”.

انتظر قليلا وسيتم تحمي القناة، اضغط على حفظ وشاهد القناة على التلفاز.