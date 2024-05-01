طريقة عمل المعمول الاقتصادي بطعم لا يقاوم

يمكنك الآن تحضير المعمول داخل المنزل بأقل التكاليف والمكونات حيث يعتبر المعمول من المخبوزات الأكثر انتشار فى الوطن العربي ومن الممكن تحضيره وحشوه بأكثر من نوع مثل معمول بالشكولاته أو بالتمر أو تركه دون حشو حسب ماتفضلين انتى وأولادك كما يعتبر المعمول من المخبوزات التى يتم تقديمها في جميع الأوقات وخاصة الأعياد.

طريقة عمل المعمول الاقتصادي



يمكنك الآن تحضير المعمول الهش بالسميد مع وضع حشو جوز الهند يتم تحضيره من خلال المكونات الآتية:

مكونات عمل المعمول



500 جرام زبدة في حرارة الغرفة.

125 ماء الزهور.

نصف كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

نصف كوب من اللبن.

كيلو من دقيق السميد الخشن.

150 جرام سميد ناعم.

كوبان من جوز الهند المبشور للحشو.

ملعقتين كبيرتين غ ماء الورد.



طريقة عمل المعمول الهش



أولا في وعاء كبير الحجم يتم وضع الزبدة والسميد الخشن والناعم ثم يتم تقليب المكونات الجافة معا.

يتم بعد ذلك إضافة ماء الورد إلى المكونات ونقوم بعجن المكونات معا حتى تتجانس جيدا.

يتم ترك العجينة لمدة 12 ساعة حتى ترتاح ثم يتم دعم العجينة باليد بشكل جيد ويتم بعد ذلك إضافة الحليب عليهم ببطء

يتم بعد ذلك إحضار العجينة وتقسيمها إلى قطع صغيرة متساوية ثم يتم تحضير الحشو.



تحضير حشوة المعمول



فى وعاء متوسط الحجم يتم وضع جوز الهند مع ماء الورد مع السكر والوعى ويتم تقليبهم معا بشكل جيد.

ثم يتم بعد ذلك حشو المعمول من خلال وضع كل قطعة من الحشو داخل دائرة المعمول التى تم إحضارها.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ويتم تركها حتى تسخن تمام.

يتم إدخال المعمول داخل الفرن لمدة 15 دقيقة فقط ثم يتم إخراجه وتركه يبرد تماما ثم يتم تقديمه باردا