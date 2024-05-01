طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي بتتبيلة مميزة

يعتبر الحواوشي أحد أهم الوصفات المصرية الأصيلة التي تفضلها الكثير من الأشخاص وتقوم ربة المنزل بتحضيرها لسهولة عملها دون مجهود كبير، كذلك يفضلها الكثير من أفراد الأسرة من الكبار والصغار، ويكون الطلب على الحواوشي كبير، وتفضل الأمهات تحضير الحواوشي في المنزل لضمان النظافة والطعم الجيد، إلى جانب التوفير في الميزانية.

تحضير الحواوشي في العيش البلدي



المكونات التالية تكفي لتحضير 8 أرغفة حواوشي، وهي على النحو التالي.



نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة

2 حبة بصل كبيرة

فلفل أخضر أو فلفل أحمر حار

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

ملعقة صغيرة من الكمون

زيت



خطوات تحضير الحواوشي في البيت



‏إليك الخطوات البسيطة التي يمكن بها عمل أحلى رغيف حواوشي بالعيش البلدي بأحلى طعم وأفضل من المطاعم.

‏بداية الأمر يتم تقطيع حبات البصل ووضعها في الكبة الكهربائية حتى نحصل على قوام ناعم جدا.

ثم نضيف إليها بعض الفلفل الأخضر ويفضل الفلفل الأحمر الحار مع الإستمرار في الضرب.‏‏

وفي وعاء كبير يتم وضع اللحم المفرومة ثم نقوم بإضافة البصل والفلفل مع وضع التوابل المفضلة.

‏عند تحضير الحواشي في المنزل يفضل وضع الملح حسب الرغبة مع الفلفل الأسود ورشه من الكمون ونقوم بعجن اللحمة بأيدينا

نقسم اللحمة إلى كرات متساوية الحجم.

‏نقوم بفتح العيش البلدي ونضع كرة اللحم ثم نقوم بفردها حتى يمتلئ العيش باللحم.

‏في صينية مدهونة بالزيت يتم وضع العيش وندهن العيش بالزيت.

ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 حتى نحصل على لون ذهبي فاتح.

يقدم بجانب السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة.