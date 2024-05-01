حقائق وأسباب للموت المفاجئ.. توعية وإجراءات الإنقاذ

الفجر الطبي
بوابة الفجر

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، عن أن الموت المفاجئ ليس ظاهرة حديثة، بل هو موجود منذ زمن طويل، ولا يرتبط بالضرورة بسقوط الشخص أثناء الحركة، لافتًا إلى أن جميع التخصصات الطبية تعمل جاهدة لمنع حدوثه، خاصةً أنه قد يحدث خلال 24 إلى 48 ساعة.

وأشار «موافي»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي» إلى أن الأسباب المحتملة للموت المفاجئ تشمل اختلال كهرباء القلب، حيث يمكن أن تتوقف البطارية الكهربائية للقلب مما يؤدي إلى توقفه، وهذا يمكن إنقاذه من خلال إجراء عمليات إنعاش القلب والتنفس الصناعي، مؤكدا أهمية تعلم الجميع هذه الإجراءات الأولية لإنقاذ الأرواح.

 

ولفت إلى أنه يمكن انقاذ المصابين بهذا النوع من خلال عمليات إنعاش القلب والتنفس الصناعي، ومن المهم تعلم الجميع هذه الإجراءات الأولية لإنقاذ الأرواح.

وأكد الدكتور موافي أن الأكل لا يسبب الموت المفاجئ بشكل مباشر، لكنه قد يلعب دورًا في حال تسبب في اختلال مستويات السكر في الدم.

ويرى الدكتور موافي أن الاستيقاظ لصلاة الفجر له فوائد صحية كبيرة، مشيرًا إلى أنه يزداد إفراز هرمون الكورتيزون، وهو هرمون هام في الجسم، مع حلول الفجر، ثم يبدأ في التناقص تدريجيًا خلال اليوم. هذه العملية تساهم في حماية الجسم من بعض المشكلات الصحية، مثل الجلطات.

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حقائق وأسباب للموت المفاجئ.. توعية وإجراءات الإنقاذ

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