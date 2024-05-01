دعم إنساني مصري لقطاع غزة.. دخول 37 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إدخال 37 شاحنة محروقات ومساعدات إلى قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وقال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن «من بين الشاحنات التي تم إدخالها عبر بوابة معبر رفح البري عدد 6 شاحنات محروقات تضم 4 شاحنات غاز للطهي خاص بالمنازل وشاحنتي سولار و31 شاحنة مساعدات منها 12 شاحنة مواد غذائية و9 شاحنات طحين و5 شاحنات مواد نظافة وشاحنتي حفاضات أطفال وشاحنة فرشات وشاحنة مياه وشاحنة مولد كهربائي».


وأشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المساعدات المصرية لغزة
 

يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.

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