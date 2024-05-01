الصحة تنفي صلة لقاحات كورونا بأمراض المناعة الذاتية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّه لا يوجد أي دليل علمي يثبت وجود صلة بين تلقي لقاحات كورونا والإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

وأضاف حسام عبدالغفار خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» إن اللقاحات لا تحتوي على فيروس كورونا حيّ، بل تحتوي على أجزاء منه أو فيروس ضعيف أو ميت، بالتالي، فإنّ الآثار الجانبية المحتملة للقاحات تكون أقل بكثير من تلك التي قد تحدث في حال الإصابة بالفيروس نفسه.

وأوضح أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة خضعت لدراسات علمية صارمة قبل الحصول على الموافقة للاستخدام، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات تضمنت تقييم تأثير اللقاحات على جهاز المناعة الذاتية، ولم تظهر أي نتائج تدل على وجود صلة بين اللقاحات وأمراض المناعة الذاتية.

وأردف أن اللقاحات خضعت لمراجعة وتقييم هيئة الدواء المصرية بالإضافة إلى الموافقات الدولية من جهات مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية

موضحًا أن هيئة الدواء المصرية تُجري دراسات محلية للتأكد من فاعلية اللقاحات وأمانها قبل السماح باستخدامها في مصر.



وشدد عبدالغفار على أهمية تلقي لقاحات كورونا للوقاية من الإصابة بالفيروس، وأشار إلى أنّه لا ينبغي التردد في تلقي اللقاحات بسبب مخاوف غير مُؤسسة من علاقتها بأمراض المناعة الذاتية.