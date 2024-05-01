اتصالات من "e&" بمصر تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز شباب لخدمة ذوي الهمم

تأكيدًا على التزامها بالمساهمة في دعم التنمية التكنولوجية والمجتمعية



وقعت شركة اتصالات من e& في مصر، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شراكة استراتيجية مع وزارة الشباب والرياضة بحضور كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووالدكتورة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارت لدى القاهرة، وسعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف تقديم خدمات وحلول الاتصالات والتكنولوجيا للوزارة، فضلًا عن توفير حلول الاتصال لمراكز الشباب التابعة للوزارة لخدمة ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم في جميع أنحاء مصر، بما يعكس دور اتصالات من e& في مصر كشريك تكنولوجي لوزارة الشباب والرياضة، ويؤكد التزامها تجاه المجتمع من خلال حلولها وخدماتها المتطورة.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص اتصالات من e& في مصر على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية والخدمات ذات القيمة المضافة لعملائها، وذلك في ظل استراتيجيتها للتحول إلى كيان تكنولوجي متكامل يواصل ريادته داخل قطاع الاتصالات المصري. ويبرز المشروع الوطني الضخم المقرر تنفيذه بالتعاون بين اتصالات من e& في مصر ووزارة الشباب والرياضة مدى إيمان الشركة بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع، وذلك كجزء من استراتيجيتها للتنمية المجتمعية.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي: "إن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة اتصالات من e& في مصر يُعد تعاونًا استراتيجيًا هامًا علي المستوي التكنولوجي، ونموذجًا رائعًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الشبابية والرياضية، ونأمل أن يُشجع هذا التعاون المزيد من الشركات على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في مصر، في سبيل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030".

ومن جانبه، أعرب سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن سعادته بتوقيع العقد مع شركة اتصالات من e& في مصر لتحقيق أحد بنود التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة الذي جرى توقيعه في يونيو من العام ٢٠٢١، دعمًا لتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وقال: "كلنا فخر بما حققه بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة في مرحلته الأولى من نجاح كبير في نقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع جمهورية مصر".



بهذه المناسبة أعرب المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من e& في مصر عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وقال: "نعمل في اتصالات على دعم جهود التحول الرقمي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، ونسعى إلى تعزيز دورنا كشريك تكنولوجي لوزارة الشباب والرياضة عبر تطوير حلول فعالة وآمنة تزيد من كفاءة الأنظمة المستخدمة وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية العالمية".

وأوضح أن اتصالات من e& في مصر ستقوم بموجب هذا التعاون بتوفير حلول اتصال لـعدد من مراكز الشباب لذوي الهمم التابعة لوزارة الشباب والرياضة كمرحلة أولى، متطلعًا إلى استكمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن عدد أكبر من المراكز، وذلك لخدمة أكبر عدد ممكن من ذوي الهمم في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن اتصالات تضع خدمة المجتمع على رأس أولوياتها وتحرص على تعزيز جهودها للنهوض بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن اتصالات من e& في مصر نفذت العديد من المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم ذوي الهمم، حيث أطلقت مؤخرًا مبادرة "بصيرة" بالتعاون مع تجربة "الحوار في الظلام" وجمعية النور والأمل، بهدف تعزيز الشمولية المجتمعية وزيادة الوعي حول حياة المكفوفين وما يواجهونه من تحديات، بما يساهم بشكل كبير في تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في الحد من أوجه عدم المساواة.