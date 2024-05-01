انتصار السيسي توجه رسالة إلى عمال مصر

أخبار مصر
بوابة الفجر

وجهت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، التحية للعمال بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف اليوم 1 مايو 2024.

 

وقالت السيدة انتصار عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «في عيد العمال.. أتوجه بالشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل، وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في الوطن. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير».
وفي وقت سابق، أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، أن يوم الأحد 5 مايو 2024 ويوم الإثنين 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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