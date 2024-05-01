وزير الإسكان يهنئ جميع العاملين بالوزارة وجهاتها المختلفة وجميع عمال مصر بمناسبة عيد العمال

الاقتصاد
بوابة الفجر

توجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتهنئة لجميع العاملين بوزارة الإسكان، وجهاتها المختلفة، وجميع عمال مصر، بمناسبة عيد العمال، الذى يتم الاحتفال به فى الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أولت اهتمامًا كبيرًا بأبناء مصر العاملين فى مختلف المجالات التنموية، وأتاحت لهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم، ويطلقوا العنان لمواهبهم وقدراتهم، لتحقيق النهضة العمرانية الحديثة.


وقال وزير الإسكان: أتوجه بالتهنئة والشكر والعرفان لجميع عمال مصر الأوفياء، وخاصة العاملين في مجال التشييد والبناء والصناعات المرتبطة به، الذين سجلوا بسواعدهم ملحمة تاريخية رائعة، سيخلدها التاريخ على مر الأزمان، فقد حولوا صحراء مصر إلى مجتمعات عمرانية حضارية تنبض بالحياة، وقد حققوا فى أعوام قليلة، ما يحتاج إلى عشرات السنين لإنجازه.

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