209.7 مليار دولار حجم تجارة الصين مع دول البريكس فى الربع الأول من 2024



أعلنت الهيئة العامة للجمارك الصينية، أن قيمة تجارة الصين مع دول مجموعة بريكس الآخرين بلغت 1.49 تريليون يوان (نحو 209.7 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.3% على أساس سنوي.

قالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن قيمة هذه التجارة شكلت 14.7% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للبلاد خلال نفس الفترة، موضحة أن من بين أعضاء البريكس، ارتفعت صادرات الصين إلى البرازيل ووارداتها منها بنسبة 25.7 % و30.1 % على أساس سنوي على التوالي خلال الربع الأول.

وأشارت إلى أن التجارة بين الصين وروسيا واصلت توسعها خلال هذه الفترة، وتميزت بنمو تداول منتجات مثل الطاقة والسيارات، فضلا عن الآلات والمعدات العامة، ونمت التجارة بين الصين والهند بنسبة 8.5 في المائة خلال الربع الأول، مسجلة نموا لخمسة أرباع متتالية.

وذكرت الهيئة أن جنوب إفريقيا، باعتبارها أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا لمدة 14 عاما على التوالي، شهدت نموا قويا في تجارتها مع الصين، مبينة إنه خلال الربع الأول، بلغ إجمالي صادرات الصين إلى جنوب إفريقيا 35.11 مليار يوان، بينما بلغت الواردات منها 66.46 مليار يوان.

وأظهرت بيانات سلطات الجمارك أن الصين حافظت على تعاون جيد مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال تجارة الطاقة.

وكانت الدولتان من بين أكبر 10 دول مصدرة لمنتجات الطاقة إلى الصين في الربع الأول،كما نفذت الصين تعاونا عمليا مع مصر وإثيوبيا في مجال البنية التحتية، بينما في الربع الأول، حققت صادرات الصين من المشاريع المتعاقد عليها إلى البلدين المذكورين نموا سريعا.

وتعد مجموعة البريكس آلية للتعاون بين الأسواق الناشئة ضمت في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وفي الأول من يناير 2024، انضمت إلى المجموعة كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا.