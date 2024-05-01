الصحف الأوروبية| الصن: راشفورد لا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد.. وسبورت: فاتي على رادار دوري روشن السعودي

"الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 01-5-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

لا يتوقع مانشستر يونايتد أن يفي أي ناد بتقييمه البالغ 70 مليون جنيه إسترليني للمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، 26 عامًا، هذا الصيف. (إي إس بي إن)

خفف باريس سان جيرمان اهتمامه براشفورد وسيسعى لتحقيق أهداف انتقالات أخرى قبل نافذة الصيف. (اي سبورت)

راشفورد لا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد

أخبر راشفورد مانشستر يونايتد أنه لا يريد مغادرة النادي ويركز على استعادة مستواه. (الصن)

وفي الوقت نفسه، لا يعرف مدرب يونايتد إريك تين هاج، 54 عامًا، ما إذا كان سيتولى مسؤولية أولد ترافورد الموسم المقبل. (هيتك)

عرض أرسنال على لاعب خط الوسط الإيطالي جورجينيو، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو، عقدًا جديدًا ومن المتوقع أن يوقعه اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا. (ذا أثليتك)

سيواجه وست هام منافسة من ميلان الإيطالي على مدرب ليل باولو فونسيكا، حيث يُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 51 عامًا كبديل محتمل لمدرب هامرز ديفيد مويس. (سبورت)

واجتذب الاسكتلندي مويس (61 عاما) اهتمام سبارتاك موسكو وسط عدم اليقين بشأن مستقبله في وست هام. (ديلي ميل)

رالف رانجنيك يرغب في تولي تدريب بايرن ميونخ

يرغب النمساوي رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد السابق في أن يصبح المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، ومن المتوقع إجراء محادثات يوم الأربعاء. (بيلد)

لم يكن لدى مهاجم تشيلسي وإنجلترا رحيم ستيرلنج، 29 عامًا، أي اتصال مع الدوري السعودي للمحترفين بشأن انتقال صيفي، ومع ذلك، فإن البلوز سيكون على استعداد لبيع المهاجم البلجيكي المعار روميلو لوكاكو، 30 عامًا، لهم. (الصن)

ألمح لاعب خط الوسط البرتغالي برونو فرنانديز، 29 عامًا، إلى أنه سيفكر في مستقبله في مانشستر يونايتد بعد بطولة أوروبا 2024، لكنه يركز حاليًا على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والبطولة في ألمانيا هذا الصيف. (دانز البرتغال)

يهتم عدد من الأندية في المملكة العربية السعودية بمهاجم برشلونة الإسباني أنسو فاتي البالغ من العمر 21 عامًا، والمعار حاليًا إلى برايتون، والمدافع الفرنسي السابق كليمنت لينجليه، 28 عامًا، المعار إلى أستون فيلا. (سبورت)