عاجل.. مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية ثلاثة أيام دون غرامة
صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه نظرا لحرص المصلحة على التيسير على الممولين، فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية ( الشركات ) لمدة ثلاثة أيام دون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية المنتهية في 30 أبريل 2024.
وأشارت إلى أن الممولين من الأشخاص الإعتبارية (الشركات) يمكنهم الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه مراكز دعم تقديم الإقرارات الموجودة في كل من مبنى العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، ومبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول، والتي تعمل على مساعدة الممولين في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.
ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصلحة للحصول على كافة المعلومات وحضور ندوات الاونلاين اليومية التي تقدمها المصلحة من خلال:
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