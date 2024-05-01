حملة مواطن تهنئ العمال بعيدهم.. وتؤكد العنصر المهم في البناء والنهضة

هنأ قادة وأعضاء حملة مواطن لدعم مصر بالداخل والخارج، كافة العمال في ربوع الوطن، بمناسبة عيدهم قائلة: "بمهاراة سواعدكم نبني وطنا يليق بنا جميعا، وبقوتكم وإرادتكم وتفانيكم، نقهر المستحيل، فأنتم ركيزة من ركائز البناء والنهضة"

وأكدت الحملة، إن عمال مصر هم الرقم الصعب والمهم في بناء ونهضة الأوطان، والفاعل الرئيسي في الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعا، في ظل التحديات الضخمة التي تواجهها مصر على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الحملة، في بيان لها بمناسبة عيد العمال، قبل التهنئة علينا أن نهتم بالمهن الحرفية وننميها ونضعها على الطريق الصحيح، وكذلك التأكيد على أهمية التعليم الفني وعدم اعتباره وصمة عار، لأن قاطرة أي اقتصاد وطني تنطلق بالحرف المهنية والعمالة الماهرة، التي تخلص وتجتهد من أجل وطنها وتطور نفسها وتواكب العصر وتحدياته.

واختتم البيان، أن الحملة تقبل رأس كل عامل أخلص لنفسه ووطنه وأدي عمله بإتقان، وتطلب منهم المزيد من العمل ثم العمل ثم العمل لتبقى مصر دائما في المقدمة بفضل سواعد أبنائها قوية وقادرة على تخطي الصعاب.