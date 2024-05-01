تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 533 شاحنة و640 سيارة وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 221 شاحنة و595 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 312 شاحنة و45 سيارة.

شهد ميناء سفاجا استقبال السفينة الحرية1 وتغادر العبارة أمل، كما تم تداول 3300 طن بضائع و380 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، ايلة، بريدج وآور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 على متنها 500 سيارة بوزن 1000 طن قادمة من جدة والسفينة HONEST ONE. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكبا بموانيها اليوم الأربعاء.