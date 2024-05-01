أسعار الذهب تستقر قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2285.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت الأسعار بما يصل إلى اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل نيسان.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2296.30 دولار للأوقية.

وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأمريكي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة.

ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 26.43 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 939 دولارا. وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 940.75 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين في الجلسة السابقة.