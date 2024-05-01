أستاذ بجامعة القدس: بغض النظر عن بعض الثغرات الموجودة في مقترح الهدنة أرى أن من الذكاء أن تقبل به المقاومة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه بغض النظر عن بعض الثغرات الموجودة في مقترح الهدنة بعد التعديل للمرة الخامسة، أرى أن من الذكاء أن تقبل به المقاومة دون ترك أي مبرر للاحتلال للتهرب من الالتزام بهذا الاتفاق.

وأضاف الرقب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ما يهم هو وقف ماكينة القتل والتدمير، ومآلات هذه الهدنة إن شاء الله ستقود لوقف الحرب، وكما نقول نحن السياسيون الهدن تبرد الحروب، عسى أن تكون هذه الهدنة مبردة ومنهية للحرب، الشعب الفلسطيني بحاجة لالتقاط الأنفاس، واي حرب لا تفضي بالعادة لنتائج ترضي كل الأطراف".

وتابع الرقب، أن الاحتلال قد يرفض الهدنة التي رحبت بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية وأوروبية عديدة ولذلك من الذكاء القبول بها لأن المراحل القادمة ستحتاج تفاوض من جديد.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.