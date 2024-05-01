أندية تضغط لاستمرار إقامة مباريات الإعادة بكأس الاتحاد الإنجليزي

الفجر الرياضي
كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

طالب 27 ناديا، في رسالة للحكومة البريطانية،باستمرار إقامة مباريات الإعادة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

أندية تطالب باستمرار إقامة مباريات الإعادة بكأس الاتحاد الإنجليزي

ودعمت المجموعة دعوة هيئة إصلاح كرة القدم للعب النظيف لإجراء تعديل على مشروع قانون حوكمة كرة القدم، والذي سيتطلب موافقة أغلبية الأندية المؤهلة على إلغاء مباريات الإعادة في كأس إنجلترا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الشهر الماضي أنه سيتم إلغاء مباريات الإعادة بدءا من الدور الأول للبطولة اعتبارا من الموسم المقبل، في ضوء تغييرات أجندة المباريات الناجمة عن توسيع مسابقات الأندية الأوروبية.

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وانتقد عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وما دونه هذه الخطوة، حيث أشاروا إلى أنه لم يتم استشارتهم بشأنها.

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