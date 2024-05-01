حضري بسكويت النشا بقوام هش ومقرمش أحلى من الجاهز

بسكويت النشا، من أنواع البسكويت الهشة والمقرمشة سريعة التحضير، ويتم تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة، كما يتميز بطريقة تحضير السهلة ولا يحتاج تشكيله إلي قمع البسكويت ولا حتي الماكينة أو قطاعات البسكويت، فهو من أبسط أنواع البسكويت الذي يتم تحضيره بالمنزل بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشا بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل بسكويت النشا



يتم تحضير البسكويت باستخدام المكونات الآتية:-



١٠٠ جرام من الزبدة.

١٠٠ مل زيت.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البودر.

كوب إلا ربع نشا.

٢ كوب من الدقيق الأبيض.



طريقة العمل



سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشا بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-



نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة، والزيت، والبيضة، والفانيليا، ثم نضيف السكر ونخفقهم بالمضرب اليدوي حتي تتجانس المكونات ويذوب السكر جيدًا.

بعد ذلك يضاف النشا والدقيق للخليط بالتدريج ونعجن باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة دون تشققات، ثم نغطى العجينة ونتركها لمدة عشر دقائق ترتاح.



طريقة تشكيل بسكويت النشا



تفرد العجينة بين كيسين من الأكياس البلاستيكية باستخدام النشابة حتي تصبح بسمك متوسط، ثم نقوم بعمل خطوط طولية على وجه العجينة باستخدام شوكة الطعام، ثم تقطع العجينة إلي مربعات متوسطة الحجم، وتوضع قطع البسكويت داخل صينية مبطنة بورقة من ورق الزبدة، ثم يخبز البسكويت في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية لمدة نحو من ١٠إلي ١٢دقيقة حتي ينضج البسكويت ويأخذ لون ذهبي، ثم نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد ثم يقدم سادة أو تقدم كل قطعتين محشية بالشوكولاتة بالهنا والشفا