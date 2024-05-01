توتنهام يفقد نجم الفريق حتى نهاية الموسم الجاري

تيمو فيرنر
تيمو فيرنر

يفتقد توتنهام، جهود تيمو فيرنر في مباراة تشيلسي، بعدما تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة.

تيمو فيرنر يغيب أمام تشيلسي 

وقال بوستيكوجلو عن فيرنر:" نعم، هذا ليس جيدا لسوء الحظ. عانى من بعض المشاكل بعد المباراة في أوتار الركبة".

وأضاف:"يتبقى فقط لنا أسبوعين ونصف الأسبوع، لذلك سيغيب عما تبقى من مباريات لهذا الموسم".

وأتم:"بن ديفيز يعاني من إصابة في عضلة السمانة، وسيغيب عن الفريق لنهاية الموسم أيضا. ما تبقى من لاعبين بخير، ومن المنتظر أ، يعود أوليفر سكيبر للمشاركة في المباراة المقبلة".

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وسجل فيرنر هدفين وصنع 3 أهداف في 14 مباراة شارك بها منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي، ولدى توتنهام خيار التعاقد مع اللاعب بشكل دائم.

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