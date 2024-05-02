تغيير نائبين بهيئة المجتمعات العمرانية.. "غنيم" لتطوير المدن و"الشوربجي" للشئون التجارية

الاقتصاد
بوابة الفجر


أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - الشاغل لوظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتولي الدكتور  حسن على محمد على الشوربجي - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

 

ads
ads

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر النصر × الوحدة Twitter بث مباشر دون تشفير | دوري روشن السعودي 2024

عاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية نظيفة

عاجل | موعد اجتماع البنك المركزي المقبل وأسعار الفائدة.. ما هي السيناريوهات وأبرز التوقعات؟

ليفاندوفسكي يحسم قراره بشأن الرحيل عن برشلونة

(4- 0) مباراة النصر ضد الوحدة.. ⚽⛹️"دون ولا هللة💸💸" متابعة بث مباشر الدوري السعودي 2024

مشاهدة النصر × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

برشلونة يستهدف التعاقد مع ميسي البرازيل

جاري الآن متابعة أهداف مباراة النصر ضد الوحدة ⚽ في الدوري السعودي 2024 من المنزل 📺؟