لبناء المهارات التكنولوجية لطلاب المدارس

وزارة الاتصالات تٌطلق البرنامج الصيفي لمبادرتي "أشبال مصر الرقمية" و"براعم مصر الرقمية"

الاقتصاد
بوابة الفجر

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرنامج الصيفي لمبادرتي أشبال مصر الرقمية وبراعم مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.


ومبادرة أشبال مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف بناء القدرات التكنولوجية وتطوير المهارات الشخصية لطلاب المدارس بكافة أنواعها. 

ويستمر البرنامج الصيفي ثلاثة أشهر ويستهدف الطلاب من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الإعدادي في عدة محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية وأسوان وأسيوط والبحيرة والشرقية والغربية والفيوم والمنوفية والمنيا وبني سويف وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ.


وأما مبادرة براعم مصر الرقمية فتهدف إلى تأهيل الطلاب وبناء مهاراتهم التكنولوجية، بدءً من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي في مختلف أنواع المدارس في جميع محافظات الجمهورية.

 ويستمر البرنامج الصيفي ثلاثة أشهر ويؤهل الطلاب للالتحاق بالمستوى الأعلى في الدفعة الجديدة من المبادرة.

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