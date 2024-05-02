تراجع الاستثمار الأجنبي بأوروبا 4 % في 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهر مسح أجرته مجموعة "إي.واي للخدمات" انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا بأربعة في المئة العام الماضي، فيما شهدت ألمانيا تراجعًا حادًا وصل إلى 12 بالمئة، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وأمن الطاقة.

 

ويعد ذلك، وفقًا لوكالة "رويترز"، أول هبوط سنوي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر يتم تسجيله في أوروبا منذ جائحة كوفيد-19، بعد ارتفاعات في عامي 2021 و2022.

 

وأرجعت الشركات التي شملها المسح التراجع إلى أسعار الطاقة المتقلبة، والسياسات الداخلية المضطربة، وإدخال لوائح جديدة بصورة مستمرة في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيانات.

 

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ مؤخرًا على مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات الرامية إلى تحفيز اقتصاد التكتل، لكن خلافات بدت بينهم فيما يتعلق بتوفير الأموال اللازمة للقيام بذلك.

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