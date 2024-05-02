تونس والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان اعلان تمويل بقيمة 60 مليون دولار

وقعت تونس والبنك الإسلامي للتنمية إعلان تمويل سيقدم بمقتضاه البنك 60 مليون دولار، تخصص 50 مليون منها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس، و10 ملايين دولار في شكل هبة سيتم توفيرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية لنفس الغرض.

وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت على الإعلان خلال لقاء اجتماعها مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، وذلك في ختام مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي انعقدت بالرياض مؤخرًا.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى آفاق التعاون بين تونس والبنك والبرامج والمجالات ذات الأولوية التي يمكن العمل عليها في الفترة القادمة والتي يمكن للبنك الإسلامي لأن يساهم في دعمها ماليًا وفنيًا، ومن بينها دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تعزيز إمكانيات صناديق الاستثمار، التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، دعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، التنمية البشرية، تطوير البنية التحتية واللوجستية، والرقمنة.