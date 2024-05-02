عاجل.. "المركزي" يوافق على إطلاق أول بنك رقمي في مصر



وافق البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر.

وقالت الشركة إن البنك الجديد سيتم إطلاق تحت اسم "وان بنك" (ONEBANK) مشيرة إلى أنه بهذه الموافقة تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة للبنية التحتية وأنظمة البنك والأمن الخاص بتلك الأنظمة للتأكد من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

وأضافت بأنها تسعى لإطلاق البنك الرقمي خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل، مشيرة إلى أن البنك سيسعى لتعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك، وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر.