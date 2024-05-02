حيدر العطاس يبعث برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ طحنون آل نهيان

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بوابة الفجر

 

أرسل دولة الرئيس حيدر أبو بكر العطاس مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - تغمده الله بواسع رحمته - ممثل الحاكم في منطقة العين، مقدما خالص العزاء وعظيم المواساة إلى صاحب محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات الشقيق، داعيًا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

وجاء في نص برقية عزاء دولة الرئيس حيدر أبو بكر العطاس ما يلي: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - تغمده الله بواسع رحمته - ممثل الحاكم في منطقة العين. نتقدم بخالص التعازي، وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات الشقيق سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان".

دولة الإمارات محمد بن زايد خالص التعازي حيدر العطاس
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