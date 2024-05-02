تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل

تعتبر قناة وناسه من أهم قنوات الكرتون الموجودة على النايل سات حيث استطاعت كسب قاعدة جماهيرية عظيمة وحصلت على اعجاب الكثير من الأمهات والأطفال كما إنه ا تقوم بتقديم افضل اغانى الاطفال وتعليمهم بعض السلوكيات الصحيحة فهي متوفرة على مدار 24 ساعة بجودة عالية لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال تردد قناة وناسه.

تردد قناة وناسة



ارتفعت معدلات البحث اليوم لمعرفة تردد قناة وناسة على القمر النايل والعرب سات لمتابعة ما يتم عرضه من محتوى مناسب لجميع الأطفال فقد جاء تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات على النحو الآتي:



التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.



خطوات ضبط قناة تردد وناسة للأطفال



سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال خطوات ضبط قناة تردد وناسة الجديد 2024 حيث يتم ضبط القناة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الضغط على كلمة menu الموجودة فى الريموت ثم يتم الضغط على كلمة إدارة الإعدادات.

من القائمة الموجودة يتم اختيار الترددات ثم كتابة تردد جديد من خلال البحث اليدوي وليس اختيار البحث الآلي.

يتم ادخال التردد الخاص للقناة الفضائية المسجلة باسم قناة وناسة كيدز للاطفال.

يتم بعد ذلك كتابة معدل الاستقطاب وإدخال معدل الترميز الموجودة في أعلى الصفحة واضافه معدل تصحيح الخطأ ثم يتم الضغط على زر البحث.

سوف يتم الانتظار قليلا ويتم تنزل قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية.