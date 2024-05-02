تردد طيور الجنة الجديد 2024 أطفال على الأقمار الصناعية

تردد طيور الجنة الجديد 2024 أطفال على الأقمار الصناعية

منوعات
بوابة الفجر

قناة توم وجيري أطفال تمكنت في فترة وجيزة من جذب ملايين الأطفال في كافة أنحاء الدول العربية، وأصبحت  من أهم وأبرز القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة الكثير من البرامج والأفلام الطفولية المميزة، بالإضافة إلى أنها تُساعد على تسلية الأطفال بأوقات الفراغ، ويمكن القيام بإستقبالها على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة 2024 النايل سات


يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-


القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.
التردد الجديد للقناة فهو 11274.
معدل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.
استقطاب قناة طيور الجنة يكون أفقي.
معامل تصحيح الخطأ 4/3.


استقبل قناة طيور الجنة أطفال 2024 عرب سات


وأصبح من السهل التعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على العرب سات، بإتباع بعض المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.
التردد الجديد للقناة فهو 11310.
استقطاب قناة طيور الجنة يكون عمودي.
معدل الترميز للقناة ذاتها يكون 27500.
معامل تصحيح: 4/3.
تتميز القناة في أنها تنقل المحتوى بأعلى جودة ودقة عالية، فضلًا عن المؤثرات المتمثلة في الصوت والصورة، بالإضافة إلى كم البرامج المتنوعة التي تُلبي اهتمامات الفئات العمرية في جميع دول العالم.

طيور طيور الجنة تردد طيور الجنة الجديد 2024 أطفال على الأقمار الصناعية
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