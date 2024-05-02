تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 وجميع الاقمار

يتم البحث في هذا التوقيت عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أفضل قنوات العالمية التي تعمل على نقل البرامج الوثائقية الجيدة، ويحرص العديد من المتابعين على مشاهدة القناة نتيجة لما تقوم القناة بتقديم وقدرتها على جذب المشاهدين، لذلك فإنها عملت على تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في وقت قصير

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك



يهتم العديد من المواطنين بمتابعة الحياة البرية والغابات وأيضا الصحراء ومشاهدة جميع البرامج الوثائقية عبر قناة ناشيونال جيوجرافيك ونظرا لرغبة ادارة القناة في تقديم محتوى عالي الجودة دون حدوث تشويش أو تقطيع فقد عملت على تجديد تردد هذا الخاص وجاء التردد كما التالي:



تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

اليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات:

التردد: 11411

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.



تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك على العرب سات



إليكم تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك على العرب سات:

التردد: 11804.

القمر الصناعي: العرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27000

معامل تصحيح الخطأ: ¾.



كيفية تنزيل تردد قناة ناشونال جيوجرافيك



لتنزيل تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك على القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات فهناك عدد من الخطوات الواجب اتباعها للاستمتاع بمشاهدة القناة واليكم هذه الخطوات:

إحضار أولا جهاز التحكم عن بعد.

الضغط بعد ذلك على زر القائمة من الريموت كنترول الخاص بك.

تحديد الضبط أو التثبيت في هذه الخطوة.

الضغط بعد ذلك على زر التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات.

إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل التردد ومعامل الاستقطاب معدل الترميز بصورة صحيحة.

النقر بعد ذلك على تبويب البحث.