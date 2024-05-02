9 من ألمع نجوم الطرب يحيون أضخم ماراثون غنائي بأندية وادى دجلة

تنظم أندية وادى دجلة، يوم الخميس 9 مايو، حفلات غنائية بفروع النادي التسعة لنجوم الطرب في مصر والوطن العربي، في أكبر ماراثون غنائي، وذلك في إطار خطة إدارة "وادى دجلة" لتقديم أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة للأعضاء، لزيادة التفاعل بين الأسرة والأصدقاء لتصبح أندية وادى دجلة الملتقى الأول للأعضاء.

وتعاقدت إدارة "وادى دجلة" مع ألمع المطربين لإحياء حفلات النادي لعام 2024، وحرصت على إرضاء كل الأذواق من خلال خريطة متنوعة من المطربين الكبار والشباب على رأسهم، النجم حكيم بفرع المعادي، روبي بفرع النخيل، ونيكول سابا بفرع أسيوط، وشارموفرز بفرع أكتوبر (1)، وعسيلي بفرع اللوتس، وهشام عباس بفرع الإسكندرية، والنجم الشاب أبو بفرع شيراتون، وحمادة هلال بفرع دمياط ومصطفى حجاج بفرع أكتوبر (2)

واستعدت إدارة أندية وادى دجلة، لأضخم حفلات غنائية في مصر، من خلال تخصيص أماكن لاستقبال الحفلات الغنائية وتسهيل دخول الأعضاء للحفل دون زحام.

نبذة عن أندية وادي دجلة

أنشئ نادي وادي دجلة عام 2003، في منطقة زهراء المعادي بالقاهرة، وقد تم تسميته بهذا الاسم تيمنًا بمحمية وادي دجلة الشهيرة، وتوسعت أندية وادي دجلة لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات. بالأضافة إلى افتتاحات أندية جديدة في عام 2024 تتضمن نادي جديد بمحافظة المنيا ونادي ثانٍ بمحافظة الإسكندرية.

ويقدم نادي وادي دجلة خدمات متكاملة، حيث يوفر 22 رياضة مختلفة وعدد كبير من الملاعب، بينها ملاعب اسكواش وكرة قدم وتنس وحمامات سباحة، كما يهتم النادي بدعم بيئة اجتماعية متكاملة يستمتع فيها الأعضاء بأطيب الأوقات. بالأضافة إلى تقديم خدمات الكترونية على التطبيق الخاص بأندية وادي دجلة لتوفير تجربة سهلة وممتعة للأعضاء مثل شراء التذاكر للزائرين، حجز الرياضات، برنامج الولاء دجلاوي فاميلي والطلب من مطاعم النادي.