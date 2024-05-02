بهدف زيزو..الزمالك يغلق حسابات البنك الأهلي ويقتنص النقاط الثلاث

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك والبنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة عشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يغلق حسابات البنك الأهلي ويقتنص النقاط الثلاث

واستطاع أحمد زيزو تسجيل الهدف الوحيد للزمالك في الأوقات الأخيرة من المباراة ليضع فريقه في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط شهد حالة طرد للاعب أسامة فيصل من صفوف البنك ليخوض الضيوف المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه احتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بينما البنك الاهلي احتل المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

تشكيل الزمالك في المواجهة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى زيزو.

