لاعبو الزمالك والجهاز الفني يحتفلون مع الجماهير عقب الفوز على البنك الأهلي

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني مع الجماهير الموجودة باستاد القاهرة عقب الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن مسابقة الدوري المصري. وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبين، وطالبتهم بمواصلة الانتصارات المحلية، وحصد لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد حمدي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

حصد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، فور انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة