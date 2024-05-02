الزمالك يستأنف تدريباته عقب مواجهة البنك الأهلي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة على ملعب النادي، دون راحة بعد خوض مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستأنف تدريباته عبر مواجهة البنك الأهلي

يأتي قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بمواصلة التدريبات دون الحصول على راحة، من أجل الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة
 

الزمالك برج العرب الدوري الممتاز الدوري المصري البنك الاهلي

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