الولايات المتحدة تصرف 13 مليار دولار لبناء طائرة "يوم القيامة" الجديدة



اختارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شركة Sierra Nevada لتبدأ إنتاج طائرات تحل محل طائرات يوم القيامة (Doomsday) التابعة للقوات الجوية الأميركية، بقيمة 13 مليار دولار.

Doomsday أو يوم القيامة، هو مصطلح يطلق على فئة من الطائرات التي صُنعت لتكون مركز قيادة وطني محمولًا جوًا يستخدم عند نشوب حرب نووية أو كارثة أو نزاع آخر واسع النطاق يهدد البنى التحتية العسكرية والحكومية الرئيسة.

وبموجب عقد بقيمة 13 مليار دولار، ستقوم شركة SNC باستبدال أسطول الخدمة القديم المكون من أربع طائرات E-4B، المعروفة أيضًا باسم Nightwatch أو المركز الوطني للعمليات المحمولة جوًا NAOC، بطائرة جديدة تسمى Survivable Airborne Operations Center SAOC. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول يوليو/ تموز 2036.

وفق Defense & Security Monitor، تعمل الطائرة E-4B، وهي طائرة بوينغ 747 معدلة، كمقر قيادة متنقل جوًا أثناء حالة الطوارئ الوطنية أو في حالة تدمير مراكز القيادة والتحكم الأرضية. غالبًا ما يشار إلى الطائرة باسم طائرة "يوم القيامة".

على غرار سابقتها، ستصمم الطائرة الجديدة كمركز قيادة متنقل قادر على تحمل الانفجارات النووية والتأثيرات الكهرومغناطيسية، مما يسمح للقادة الأميركيين بتسليم الأوامر للجيش في حالة الطوارئ الوطنية.

ومن مزايا طائرة "يوم القيامة" أنها قادرة على التزود بالوقود في الجو وتتميز بغرف مؤتمرات ومعدات اتصالات متقدمة.

وتشغّل القوات الجوية حاليًا أربع طائرات من طراز E-4B مع واحدة على الأقل في حالة تأهب في جميع الأوقات.

تولت الطائرة E-4 مهمة مركز قيادة الطائرة EC-135 في عام 1974، وبحلول منتصف الثمانينيات تم تحديثها جميعًا إلى الطرازات B.، وفقًا لشركة Interesting Engineering.

ينقسم السطح الرئيسي إلى ستة مناطق وظيفية: منطقة عمل القيادة، وغرفة الاجتماعات، وغرفة الإحاطة، ومنطقة عمل فريق العمليات، ومنطقة الاتصالات، ومنطقة الاستراحة.

قد تشتمل الطائرة E-4B على مقاعد تتسع لما يصل إلى 111 شخصًا، بما في ذلك فريق عمليات الخدمة المشتركة، وطاقم طيران القوات الجوية، ومكون الصيانة والأمن، وفريق الاتصالات.

وتحمل الطائرة 13 نظام اتصالات خارجي وهي مصممة للقيام بمهام تستغرق 72 ساعة. هناك طائرة واحدة على الأقل تكون دائمًا في حالة تأهب على مدرج في ولاية نبراسكا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق مراقبة عالمي في إحدى القواعد العديدة المختارة في جميع أنحاء العالم.

يتكون فريق عمليات الطائرة من أفراد مشتركين بما في ذلك الطيارين والجنود والبحارة ومشاة البحرية مع مجموعة متنوعة من التخصصات.

يمثل هذا الفوز إنجازًا كبيرًا لشركة SNC، وهي شركة متوسطة الحجم. عملت بجهد للحصول على العقد. كما افتتحت الشركة منشأة مخصصة للصيانة والإصلاح والتجديد بمساحة 90 ألف قدم مربع في مطار دايتون بولاية أوهايو في يوليو/ تموز 2023.

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والجدير بالذكر أن الشركة هي المنافس الوحيد المتبقي بعد انسحاب شركة Boeing، الشركة الحالية، من المنافسة في أواخر عام 2023 بسبب المخاوف بشأن العقود ذات الأسعار الثابتة.

وفقًا لـ Forecast International's International Military Markets، يستمر البحث والتطوير للبرنامج في التزايد. طلبت القوات الجوية مبلغ 203.2 مليون دولار في السنة المالية الماضية بعد تلقيها 50 مليون دولار في السنة المالية 2021 و95.8 مليون دولار في السنة المالية 2022.

ومع ذلك، خفض الكونجرس 105 ملايين دولار للبرنامج في السنة المالية 2023.

تمت زيادة طلب السنة المالية 2024 إلى 888.8 مليون دولار، وهو ما يزيد بمقدار 278 مليون دولار عما كان مخططًا له في الأصل.

وسيتضاعف التمويل إلى 1.9 مليار دولار في السنة المالية 2025، بإجمالي 8.1 مليار دولار مخطط لها من خلال خطة التنمية الخمسية.