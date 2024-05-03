نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد أعمال الطرق والتطوير بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال الطرق والتطوير بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، يرافقهم المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز. 


وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم، رصف وتنسيق الطرق وزراعة جانبي الطريق المؤدي للمصانع، بجانب رفع أعمال كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية لمرونة وسهولة الحركة بين المصانع. 
وخلال الجولة، تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت وأعمال رفع كفاءة الطرق.


وفي السياق ذاته، تابع المهندس علاء منيع، استكمال أعمال إنشاء مدرستي تعليم أساسي بحي الأندلس نموذج ٣ أدوار سعة ٣٣  فصلا للمدرسة، وذلك لخدمة أهالى الحى والأحياء المجاورة، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة  للأعمال  بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة  المطلوبة، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتوفير الخدمات التعليمية المتميزة للمواطنين.
 

ads
ads

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر النصر × الوحدة Twitter بث مباشر دون تشفير | دوري روشن السعودي 2024

"زلزال".. تعليق صادم من تامر أمين على صورة حسام موافي وأبو العينين (فيديو وصور)

عاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية نظيفة

عاجل | موعد اجتماع البنك المركزي المقبل وأسعار الفائدة.. ما هي السيناريوهات وأبرز التوقعات؟

ليفاندوفسكي يحسم قراره بشأن الرحيل عن برشلونة

(4- 0) مباراة النصر ضد الوحدة.. ⚽⛹️"دون ولا هللة💸💸" متابعة بث مباشر الدوري السعودي 2024

مشاهدة النصر × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

مختلف عليه..ما حكم أكل الفسيخ في الإسلام؟