تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. انطلاق فعاليات «يلا كامب» في مدينة دهب بجنوب سيناء

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المعسكر الشبابي يلا كامب "Yalla Camp" بمدن دهب وسانت كاترين وطابا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.


فيما تم نصب الخيام على الشاطئ استعدادا لانطلاق الفاعليات المختلفة، تحت إشراف وتنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والقاعدة الشعبية، وستشمل الأنشطة المشاركة في مسابقات مثل كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والتنس ومسابقات الرياضات المائية وعروض اللياقة البدنية، ويعد هذا المخيم فرصة مثالية للمشاركة في تجربة التخييم على شواطئ البحر والاستمتاع بأنشطة رياضية متنوعة.

وتهدف هذه المعسكرات الرياضية، إلى تعزيز النشاط البدني وتطوير المهارات الرياضية للشباب، في جو من المرح والتفاعل الاجتماعي.

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ويتميز مخيم "يلا كامب" بتواجده على ساحل إحدى أجمل مدن البحر الأحمر، مدينة دهب، وسيكون عدد المشاركين محدودًا لا يتجاوز 50 شخصًا لضمان الراحة والخصوصية.. والمخيم مليء بالمغامرات والاستكشاف والألعاب والمسابقات المتنوعة، بالإضافة إلى فرصة قضاء يوم في الثرى بولز وجولة حرة في المدينة، ستقام أيضًا رحلة مشي في أجمل الوديان الملونة باستخدام سيارات الدفع الرباعي، وسيتم تنظيم مسابقة في الرياضات المائية مع توفر جوائز.

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة سانت كاترين اللياقة البدنية سيارات الدفع الرباعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب دكتور أشرف صبحي الإدارة المركزية للتنمية الرياضية
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